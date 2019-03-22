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Об инвестиционных проектах Нила Смита на алкорынке Украины никто не слышал - эксперт

Киев • УНН

 • 11394 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Персону иностранца и владельца оффшорных компаний Нила Смита, которую ряд украинских СМИ связывает с "рейдерским" скандалом вокруг торговых марок водки Medoff, не известна экспертам и представителям отечественного алкогольного рынка. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Ростислав Чайкивский.

Об инвестиционных проектах Нила Смита на алкорынке Украины никто не слышал - эксперт

"Я вообще не слышал такую фамилию, такого человека, и не слышал никогда о каких-то его инвестиционных проектах - успешных или нет.

А по поводу скандала с Medoff и вероятном рейдерстве алкогольных торговых марок, в Украине, к сожалению, рейдерство, не является редкостью и алкогольный рынок - не исключение", - сказал он.

А тот факт, что Нил Смит является неизвестной персоной для игроков алкогольного рынка указывает лишь на то, что он может быть исключительно "подставным лицом", считает Чайкивский.

Эксперт также отметил, что в упомянутом скандале с ТМ фигурирует львовский водочный завод "Гетьман".

"А с этим заводом всегда были проблемы", - сказал он.

Напомним, по данным издания "Капитал", по меньшей мере трое иностранных бизнесменов, причастных к ведению бизнеса на территории аннексированного Крыма и РФ заключили соглашение о совместной работе на украинском водочном рынке с львовским заводом "Гетьман". Речь идет о Ниле Смите и его компаньонах.

"Сегодня же, оффшорная компания Нила Смита "Истерн Беверидж Компани Лимитид" (Кипр) передала подконтрольному Джонатану Вейлу оффшору "Зафорпо Вентурес" лицензионные права на ряд ТМ украинских водок. И хотя реальными владельцами водочных брендов ни Смит, ни Вейл не являются, в дальнейшем они подписали договор о сотрудничестве по выпуску алкогольных напитков с "Гетманом", - пишет издание.

Поэтому, СМИ предположило, что таким образом, "львовский завод, через схему оффшорного "подряда", мог стать представителем интересов российского водочного бизнеса в Украине".

В Верховой Раде уже отреагировали на ситуацию, призвав СБУ проверить соглашения между Нилом Смитом и львовским водочным заводом.

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