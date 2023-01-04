Призначено нового керівника Закарпатської обласної прокуратури

Деталі

Новопризначений прокурор Анатолій Ковальчук зазначив, що пріоритетними напрями у діяльності для нього є боротьба зі злочинами проти основ національної безпеки, проявами колабораціонізму, із правопорушеннями у земельній, бюджетній та екологічній сферах, а також із явищами корупції та контрабанди.

Довідка

Анатолій Ковальчук працює в органах прокуратури більше 20 років. Обіймав посади, зокрема й керівні, в органах прокуратури Полтавської, Рівненської, Вінницької та Чернівецької областей. До призначення керівником обласної прокуратури був начальником одного з відділів Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань виявило на Закарпатті лабораторію з виготовлення наркотиків у великих обсягах. У ході масштабної спецоперації правоохоронці вилучили у наркосиндикату товар на 1 мільйон доларів США.