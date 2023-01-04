Назначен новый руководитель Закарпатской областной прокуратуры

Детали

Новоназначенный прокурор Анатолий Ковальчук отметил, что приоритетными направлениями в деятельности для него является борьба с преступлениями против основ национальной безопасности, проявлениями коллаборационизма, с правонарушениями в земельной, бюджетной и экологической сферах, а также с явлениями коррупции и контрабанды.

Справка

Анатолий Ковальчук работает в органах прокуратуры более 20 лет. Занимал должности, в том числе и руководящие, в органах прокуратуры Полтавской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областей. До назначения руководителем областной прокуратуры был начальником одного из отделов Департамента надзора за соблюдением законов НПУ и органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Офиса Генерального прокурора.

Напомним

Государственное бюро расследований обнаружило на Закарпатье лабораторию по изготовлению наркотиков в больших объемах. В ходе масштабной спецоперации правоохранители изъяли у наркосиндиката товар на 1 миллион долларов США.