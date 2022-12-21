На Закарпатті викрито наркосиндикат і вилучено товару на мільйон доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань виявило на Закарпатті лабораторію з виготовлення наркотиків у великих обсягах. У ході масштабної спецоперації правоохоронці вилучили у наркосиндикату товар на 1 мільйон доларів США, пише УНН з посиланням на сайт ДБР.
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"До складу угруповання входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів. Учасники групи займалися незаконним виробництвом психотропів у лабораторних умовах. За попередніми оцінками, місячний обіг угруповання міг становити від одного до двох мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, бізнес організували троє жителів Закарпаття. Вони підбирали до угрупування людей з багатьох регіонів, які здебільшого займались реалізацією. Повідомляється, що їх лабораторія знаходилася у підвалі приватного будинку на околиці одного з селищ Ужгородського району. Потужності лабораторії дозволяли виготовляти психотропи у досить великих обсягах - у середньому до 25 кг наркотичних речовин на тиждень, зазначили працівники ДБР.
Товар члени угрупування збували у всіх регіонах України через дилерів або через соціальні мережі. Як інформують правоохоронці, вони навіть мали закритий канал у Telegram, у якому "пропонували широкий асортимент продукції".
Під час 53 обшуків по всій території України було вилучено близько 2,5 тонн прекурсорів, 5 одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин. Зазначається, що загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів складає понад 1 мільйон доларів США.
ДБР затримали 13 осіб, в тому числі представників правоохоронних органів. Їм повідомлено про підозри в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів. За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьом фігурантам, які перебувають за кордоном.
Нагадаємо
13 грудня суд виніс вирок Юрію Чернецькому, який збував кокаїн у нічних клубах столиці. Наркодилеру призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.