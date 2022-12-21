На Закарпатті викрито наркосиндикат і вилучено товару на мільйон доларів

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15258 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 49017 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 88853 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139909 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164859 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340491 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218102 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193112 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325956 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458963 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75521 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 30140 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 33789 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 34258 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 33120 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340501 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325963 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543987 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675076 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75521 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113566 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198625 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224686 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217700 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На Закарпатті викрито наркосиндикат і вилучено товару на мільйон доларів

На Закарпатті викрито наркосиндикат і вилучено товару на мільйон доларів

Київ • УНН

 • 467883 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань виявило на Закарпатті лабораторію з виготовлення наркотиків у великих обсягах. У ході масштабної спецоперації правоохоронці вилучили у наркосиндикату товар на 1 мільйон доларів США, пише УНН з посиланням на сайт ДБР.

Цитата

"До складу угруповання входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів. Учасники групи займалися незаконним виробництвом психотропів у лабораторних умовах. За попередніми оцінками, місячний обіг угруповання міг становити від одного до двох мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, бізнес організували троє жителів Закарпаття. Вони підбирали до угрупування людей з багатьох регіонів, які здебільшого займались реалізацією. Повідомляється, що їх лабораторія знаходилася у підвалі приватного будинку на околиці одного з селищ Ужгородського району. Потужності лабораторії дозволяли виготовляти психотропи у досить великих обсягах - у середньому до 25 кг наркотичних речовин на тиждень, зазначили працівники ДБР.

Товар члени угрупування збували у всіх регіонах України через дилерів або через соціальні мережі. Як інформують правоохоронці, вони навіть мали закритий канал у Telegram, у якому "пропонували широкий асортимент продукції".

Під час 53 обшуків по всій території України було вилучено близько 2,5 тонн прекурсорів, 5 одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин. Зазначається, що загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів складає понад 1 мільйон доларів США.

ДБР затримали 13 осіб, в тому числі представників правоохоронних органів. Їм повідомлено про підозри в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів. За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьом фігурантам, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо

13 грудня суд виніс вирок Юрію Чернецькому, який збував кокаїн у нічних клубах столиці. Наркодилеру призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33