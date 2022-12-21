На Закарпатье разоблачен наркосиндикат и изъят товар на миллион долларов

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"В состав группировки входили как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. Участники группы занимались незаконным производством психотропов в лабораторных условиях. По предварительным оценкам, месячный оборот группировки мог составлять от одного до двух миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, бизнес организовали трое жителей Закарпатья. Они подбирали в группировку людей из многих регионов, которые в основном занимались реализацией. Сообщается, что их лаборатория находилась в подвале частного дома в окрестностях одного из поселков Ужгородского района. Мощности лаборатории позволяли производить психотропы в достаточно больших объемах – в среднем до 25 кг наркотических веществ в неделю, отметили работники ДБР.

Товар члены группировки сбывали во всех регионах Украины через дилеров или социальные сети. Как информируют правоохранители, у них даже был закрытый канал в Telegram, в котором "предлагали широкий ассортимент продукции".

Во время 53 обысков по всей территории Украины изъято около 2,5 тонн прекурсоров, 5 единиц оружия, 14 автомобилей, около 30 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров составляет более 1 миллиона долларов США.

ДБР задержали 13 человек, в том числе представителей правоохранительных органов. Им доложено о подозрениях в участии в преступной организации, незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств, а также контрабанде наркотических средств. По этим же статьям сообщено о подозрениях еще трем находящимся за рубежом фигурантам.

Напомним

13 декабря суд вынес приговор Юрию Чернецкому, сбывавшему кокаин в ночных клубах столицы. Наркодилеру назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.