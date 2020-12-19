Прийняття бюджету у США: Палата представників продовжила фінансування уряду до 20 грудня

Найближчим часом аналогічну ініціативу повинен схвалити Сенат Конгресу, після чого документ надійде на підпис президенту країни Дональду Трампу. Термін дії попередньої резолюції про фінансування діяльності держустанов закінчується в ніч на 19 грудня.

У Конгресі тривають консультації про прийняття повноцінного бюджету на 2021 фінансовий рік (почався в країні 1 жовтня). Законодавці впевнені, що за останні два дні вони зможуть досягти домовленості і затвердити документ. Крім того, планується включити в підсумковий проект бюджету пакет екстрених заходів стимулювання зростання американської економіки, через який демократи і республіканці сперечаються вже декілька місяців. Однак, на думку коментаторів, обидві партії практично узгодили підсумковий варіант.

Раніше Трамп затвердив резолюцію, яка продовжує до 18 грудня включно фінансування уряду. Документ був схвалений обома палатами законодавчого органу. Якби ініціативу не було затверджено, країні загрожувало нове припинення роботи уряду. В останній раз це сталося 22 грудня 2018 року, в результаті чого держслужбовці пішли у вимушену відпустку на рекордні 35 днів.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що ветує проект оборонного бюджету, який передбачає також санкції проти “Північного потоку-2”.