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Принятие бюджета в США: Палата представителей продолжила финансирование правительства до 20 декабря

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа, пишет УНН.

Принятие бюджета в США: Палата представителей продолжила финансирование правительства до 20 декабря

В ближайшее время аналогичную инициативу должен одобрить Сенат Конгресса, после чего документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает в ночь на 19 декабря.

В Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября). Законодатели уверены, что за оставшиеся два дня они смогут достичь договоренности и утвердить документ. Кроме того, планируется включить в итоговый проект бюджета пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, из-за которого демократы и республиканцы спорят уже несколько месяцев. Однако, по мнению комментаторов, обе партии практически согласовали итоговый вариант.

Ранее Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 18 декабря включительно финансирование правительства. Документ был одобрен обеими палатами законодательного органа. Если бы инициатива не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

Напомним, Трамп подтвердил, что ветирует проект оборонного бюджета, предусматривающий также санкции против “Северного потока-2”.

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