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Трамп підтвердив, що ветує проект оборонного бюджету, який передбачає також санкції проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Американський лідер Дональд Трамп в неділю підтвердив, що має намір заблокувати проект оборонного бюджету на нинішній фінансовий рік (почався в країні 1 жовтня), який раніше в обох палатах Конгресу набрав необхідну кількість голосів, що дозволяє йому подолати президентське вето, пише УНН.

“Китай більше всіх виграє від нашого нового оборонного бюджету! Я накладу на нього вето”, — написав глава вашингтонської адміністрації в Twitter. Трамп пообіцяв заблокувати документ, оскільки в його тексті відсутній пункт про скасування розділу 230 закону про етику в сфері комунікацій від 1996 року, який захищає технологічні компанії від судових позовів за розміщення, видалення або інше модерування користувацького контенту.

Крім того, глава Білого дому виступає проти запланованого законопроектом обов’язкового перейменування військових об’єктів, названих на честь діячів Конфедеративних Штатів Америки періоду Громадянської війни в США (1861-1865 роки), і позбавлення від будь-якої іншої символіки рабовласницького Півдня. Трамп також піддав законопроект критиці через обмеження, що стосуються питання скорочення чисельності американських військ за кордоном.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA !. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Проект, зокрема, передбачає санкції щодо газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”, а також проти Туреччини через купівлю нею російських зенітних ракетних систем С-400.

Повторне голосування в Конгресі буде проведено після того, як Трамп заблокує документ. Законодавці вже заявили про готовність скоротити свої різдвяні канікули заради цього. Проект оборонного бюджету загальним обсягом понад 740 млрд доларів передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 млрд, на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики — 26,6 млрд, на проведення операцій за кордоном — 69 млрд. У 2020 фінансовому році бюджет становив 738 млрд, а в 2019-м — 716 млрд.

У тексті йдеться і про надання Україні 250 млн доларів (проти 300 млн роком раніше) “в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу українським збройним силам”. У проекті також згадується необхідність впровадження гіперзвукових технологій протягом трьох років. Міститься і пункт про Договір з відкритого неба: від Пентагону і Держдепартаменту потрібно скласти звіт про те, як можна компенсувати інформацію, яка надавалася Вашингтону до виходу з угоди.

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