Трамп подтвердил, что ветирует проект оборонного бюджета, предусматривающий также санкции против "Северного потока-2"

“Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето”, — написал глава вашингтонской администрации в Twitter. Трамп пообещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Кроме того, глава Белого дома выступает против предполагаемого законопроектом обязательного переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы), и избавления от любой другой символики рабовладельческого Юга. Трамп также подверг законопроект критике из-за ограничений, касающихся вопроса сокращения численности американских войск за рубежом.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Проект, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Повторное голосование в Конгрессе будет проведено после того, как Трамп заблокирует документ. Законодатели уже заявили о готовности сократить свои рождественские каникулы ради этого. Проект оборонного бюджета общим объемом свыше 740 млрд долларов предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики — 26,6 млрд, на проведение операций за рубежом — 69 млрд. В 2020 финансовом году бюджет составлял 738 млрд, а в 2019-м — 716 млрд.

В тексте говорится и о предоставлении Украине 250 млн долларов (против 300 млн годом ранее) “в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам”. В проекте также упоминается необходимость внедрения гиперзвуковых технологий в течение трех лет. Содержится и пункт о Договоре по открытому небу: от Пентагона и Госдепартамента требуется составить отчет о том, как можно компенсировать информацию, предоставлявшуюся Вашингтону до выхода из соглашения.