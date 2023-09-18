Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині

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На Хмельниччині колишня співробітниця банку, яка була виконувачкою обов'язків керівника відділення, привласнила понад 5,5 мільйонів гривень виплат членам сімей загиблих військових.

Жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців Збройних Сил України. Вона пропонувала їм відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків та обміняти національну валюту на долари.

Насправді ж підозрювана не здійснювала жодних грошових операцій, а просто привласнювала кошти людей.

Наразі відомо про трьох потерпілих, через цю схему. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 5,5 мільйонів гривень.

Відомо, що експосадовиці було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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