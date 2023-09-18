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Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині

Привласнила понад 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових: підозрюється експосадовиця банку на Хмельниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. На Хмельниччині правоохоронці викрили злочинну схему,у якій експосадовиця банку привласнила 5,5 млн грн виплат членів сімей загиблих військових. Жінці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН

Деталі

На Хмельниччині колишня співробітниця банку, яка була виконувачкою обов'язків керівника відділення, привласнила понад 5,5 мільйонів гривень виплат членам сімей загиблих військових.

Жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців Збройних Сил України. Вона пропонувала їм відкрити депозитний рахунок для отримання відсотків та обміняти національну валюту на долари.

Насправді ж підозрювана не здійснювала жодних грошових операцій, а просто привласнювала кошти людей.

Наразі відомо про трьох потерпілих, через цю схему. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 5,5 мільйонів гривень.

Відомо, що експосадовиці було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Начальник військової частини Миколаївщини безпідставно нараховував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим - ДБР

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