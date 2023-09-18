Присвоила более 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных: подозревается экс-глава банка в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную схему, в которой экс-чиновница банка присвоила 5,5 млн грн выплат членов семей погибших военных. Женщине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В Хмельницкой области бывшая сотрудница банка, которая была исполняющей обязанности руководителя отделения, присвоила более 5,5 миллионов гривен выплат членам семей погибших военных.
Женщина входила в доверие к родственникам погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Она предлагала им открыть депозитный счет для получения процентов и обменять национальную валюту на доллары.
На самом деле подозреваемая не осуществляла никаких денежных операций, а просто присваивала средства людей.
Известно о трех пострадавших, через эту схему. Общая сумма материального ущерба составляет более 5,5 миллионов гривен.
Известно, что экс-посадовице было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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