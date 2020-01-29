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ПриватБанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" 21,8 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. ПриватБанк виплатив “Нікопольському заводу феросплавів” 21,8 млн грн за рішенням Господарського суду та подав апеляційну скаргу, пише УНН з посиланням на пресслужбу банку.

ПриватБанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" 21,8 млн грн

“Сьогодні ПриватБанк виплатив „Нікопольському заводу феросплавів“ 21,8 млн грн, виконавши рішення Господарського суду міста Києва від 17 грудня 2019 року. Водночас банк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи рішення суду першої інстанції неправомірним, а дії організаторів пікету — черговою спробою тиску на банк”, — зазначили у повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що: “Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету „співробітників“ заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві. Протести мають на меті заважати нормальній життєдіяльності банку та здійснювати тиск на співробітників і клієнтів ПриватБанку”.

За інформацією пресслужби, учасники пікетів вдаються до цілеспрямованих дій, провокуючи конфлікти з працівниками банку, блокуючи проїзди та виїзди з офісів банку та перешкоджаючи нормальній роботі офісу.

“Загалом поліцією зареєстровано 134 звернення від працівників банку та інших громадян за фактами порушення правопорядку учасниками протестів”, — додали у ПриватБанку.

Додамо, що восени минулого року “Нікопольський феросплав” зобов’язався погасити частину боргу ПриватБанку перед НБУ.

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