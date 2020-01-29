ПриватБанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 10298 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 49514 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 117920 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 125966 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 195674 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194705 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 406830 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228993 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 513793 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350282 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
78%
Популярные новости

Двуликая стратегия: путин демонстрирует двойные подходы в решении "украинского вопроса" - NBC News

5 апреля, 20:12 • 5308 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 11657 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 20680 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 10322 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 6812 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 156321 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 144453 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 232214 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 406830 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 513793 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 49514 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48014 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46692 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53599 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 83838 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ПриватБанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн

Киев • УНН

 • 12405 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. ПриватБанк выплатил “Никопольскому заводу ферросплавов” 21,8 млн грн по решению Хозяйственного суда и подал апелляционную жалобу, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу банка.

ПриватБанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн

“Сегодня ПриватБанк выплатил „Никопольскому заводу ферросплавов“ 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. В то же время банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета — очередной попыткой давления на банк”, — отметили в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что: “Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета „сотрудников“ завода, который проводится с сентября 2019 года перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка”.

По информации пресс-службы, участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса.

“В целом полицией зарегистрировано 134 обращения от работников банка и других граждан по фактам нарушения правопорядка участниками протестов”, — добавили в ПриватБанке.

Добавим, что осенью прошлого года “Никопольский ферросплав” обязался погасить часть долга ПриватБанка перед НБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93