ПриватБанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. ПриватБанк выплатил “Никопольскому заводу ферросплавов” 21,8 млн грн по решению Хозяйственного суда и подал апелляционную жалобу, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
“Сегодня ПриватБанк выплатил „Никопольскому заводу ферросплавов“ 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. В то же время банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета — очередной попыткой давления на банк”, — отметили в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что: “Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета „сотрудников“ завода, который проводится с сентября 2019 года перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка”.
По информации пресс-службы, участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса.
“В целом полицией зарегистрировано 134 обращения от работников банка и других граждан по фактам нарушения правопорядка участниками протестов”, — добавили в ПриватБанке.
Добавим, что осенью прошлого года “Никопольский ферросплав” обязался погасить часть долга ПриватБанка перед НБУ.