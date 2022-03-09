Присвятив перемогу захисникам країни: український волейболіст став володарем Кубку Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Один із провідних волейболістів України та італійської "Перуджі" – Олег Плотницький, здійснив патріотичний жест після перемоги в Кубку Італії з волейболу, передає УНН з посиланням на сторінку гравця у Facebook.
Деталі
У фінальному протистоянні "Перуджа" Плотницького, який є капітаном збірної України, здолала "Трентіно" зрахунком 3:1. Після перемоги Плотницький взяв із собою український прапор, демонстрував його публіці, а також сфотографувався із українським прапором та виграним кубком.
Цитата
"Ми виграли Кубок Італії. Я присвячую цю перемогу всім українцям, які зараз захищають нашу країну! Ця
перемога для України. Італія з нами. Ми переможемо, все буде Україна", – написав Плотницький у своєму
Facebook.
Довідка
З 2017 по 2019 роки Плотницький виступав за "Мілан" з яким виграв Кубок виклику ЄКВ і після цього вже в третій раз став володарем Кубка Італії. Також "Перуджа" наразі йде лідером чемпіонату Італії (випереджає найближчого конкурента "Лубе Чівітанову" на 10 очок).
Окрім того, клуб Плотнииького мав зустрітися із пітерським "Зенітом" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, але через виключення російських клубів із турніру, "Перуджа" автоматично стала півфіналістом найпрестижніших європейських змагань Європи.
Нагадаємо
Міжнародна федерація волейболу відібрала у Росії проведення чемпіонату світу.