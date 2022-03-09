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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Присвятив перемогу захисникам країни: український волейболіст став володарем Кубку Італії

Присвятив перемогу захисникам країни: український волейболіст став володарем Кубку Італії

Київ • УНН

 • 103421 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Один із провідних волейболістів України та італійської "Перуджі" – Олег Плотницький, здійснив патріотичний жест після перемоги в Кубку Італії з волейболу, передає УНН з посиланням на сторінку гравця у Facebook.

Деталі

У фінальному протистоянні "Перуджа" Плотницького, який є капітаном збірної України, здолала "Трентіно" зрахунком 3:1. Після перемоги Плотницький взяв із собою український прапор, демонстрував його публіці, а також сфотографувався із українським прапором та виграним кубком.

Цитата

"Ми виграли Кубок Італії. Я присвячую цю перемогу всім українцям, які зараз захищають нашу країну! Ця
перемога для України. Італія з нами. Ми переможемо, все буде Україна", – написав Плотницький у своєму
Facebook.

Довідка

З 2017 по 2019 роки Плотницький виступав за "Мілан" з яким виграв Кубок виклику ЄКВ і після цього вже в третій раз став володарем Кубка Італії. Також "Перуджа" наразі йде лідером чемпіонату Італії (випереджає найближчого конкурента "Лубе Чівітанову" на 10 очок).

Окрім того, клуб Плотнииького мав зустрітися із пітерським "Зенітом" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, але через виключення російських клубів із турніру, "Перуджа" автоматично стала півфіналістом найпрестижніших європейських змагань Європи.

Нагадаємо

Міжнародна федерація волейболу відібрала у Росії проведення чемпіонату світу.

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