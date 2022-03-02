Міжнародна федерація волейболу відібрала у Росії проведення чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оголосила про прийняття рішення скасувати проведення чемпіонату світу 2022 року в Росії, передає УНН з посиланням на Міжнародну федерацію волейболу.
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Після військового вторгнення Росії в Україну ФІВБ залишається серйозно стурбованою загостренням ситуації та безпекою народу України.
Адміністрація "FIVB" прийшла до висновку, що підготувати та провести планетарну першість в Росії неможливо через війну в Україні. У зв’язку з цим вона вирішила відібрати у Росії організацію проведення чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків, який планується провести у серпні та вересні 2022.
Сказано, що "FIVB" шукатиме альтернативну(і) країну(и) для безпечного проведення планетарної першості.
Нагадаємо
Збірні Росії та Білорусії відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею.