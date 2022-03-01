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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Збірні Росії та Білорусії відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею

Збірні Росії та Білорусії відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею

Київ • УНН

 • 162203 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Збірні Росії та Білорусі не візьмуть участь у чемпіонаті світу з хокею 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Цитата

"Рада IIHF прийняла рішення призупинити участь усіх російських та білоруських національних збірних та клубів у кожній віковій категорії у всіх змаганнях або заходах IIHF до подальшого повідомлення", - йдеться у заяві.

Чемпіонат світу у Фінляндії пройде з 13 по 29 травня.

Також російські хоккеїсти не зіграють на чемпіонатах світу серед гравців до 18 років (21 квітня – 1 травня) та до 20 років. Російські хоккеїстки пропустять чемпіонат світу (26 серпня – 4 вересня), а також чемпіонат світу серед гравців до 18 років.

Росія також втратила право на проведення молодіжного чемпіонату світу 2023 року.

Нагадаємо

ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії від міжнародних змагань.

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