Збірні Росії та Білорусії відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Збірні Росії та Білорусі не візьмуть участь у чемпіонаті світу з хокею 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації хокею (IIHF).
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"Рада IIHF прийняла рішення призупинити участь усіх російських та білоруських національних збірних та клубів у кожній віковій категорії у всіх змаганнях або заходах IIHF до подальшого повідомлення", - йдеться у заяві.
Чемпіонат світу у Фінляндії пройде з 13 по 29 травня.
Також російські хоккеїсти не зіграють на чемпіонатах світу серед гравців до 18 років (21 квітня – 1 травня) та до 20 років. Російські хоккеїстки пропустять чемпіонат світу (26 серпня – 4 вересня), а також чемпіонат світу серед гравців до 18 років.
Росія також втратила право на проведення молодіжного чемпіонату світу 2023 року.
Нагадаємо
ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії від міжнародних змагань.