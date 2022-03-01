Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею

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15 марта, 19:03 • 82982 просмотра

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Сборные России и Беларуси не примут участие в чемпионате мира по хоккею 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Цитата

"Совет IIHF принял решение приостановить участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Чемпионат мира в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая.

Также российские хоккеисты не сыграют на чемпионатах мира среди игроков до 18 лет (21 апреля - 1 мая) и до 20 лет. Российские хоккеистки пропустят чемпионат мира (26 августа - 4 сентября), а также Чемпионат мира среди игроков до 18 лет.

Россия также утратила право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года.

Напомним

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований.

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