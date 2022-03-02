Международная федерация волейбола отобрала у России проведение чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о принятии решение отменить проведение чемпионата мира 2022 года в России, передает УНН со ссылкой на Международную федерацию волейбола.
Детали
После военного вторжения России в Украину ФИВБ остается серьезно обеспокоена обострением ситуации и безопасностью народа Украины.
Администрация "FIVB" пришла к выводу, что подготовить и провести планетарное первенство в России невозможно из-за войны в Украине. В связи с этим она решила отобрать у России организацию проведения чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который планируется провести в августе и сентябре 2022.
Сказано, что "FIVB" будет искать альтернативную страну для безопасного проведения планетарного первенства.
Напомним
Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею.