Международная федерация волейбола отобрала у России проведение чемпионата мира

Детали

После военного вторжения России в Украину ФИВБ остается серьезно обеспокоена обострением ситуации и безопасностью народа Украины.

Администрация "FIVB" пришла к выводу, что подготовить и провести планетарное первенство в России невозможно из-за войны в Украине. В связи с этим она решила отобрать у России организацию проведения чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который планируется провести в августе и сентябре 2022.

Сказано, что "FIVB" будет искать альтернативную страну для безопасного проведения планетарного первенства.

Напомним

Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею.