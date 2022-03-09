Посвятил победу защитникам страны: украинский волейболист стал обладателем Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Один из ведущих волейболистов Украины и итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий, совершил патриотический жест после победы в Кубке Италии по волейболу, передает УНН со ссылкой на страницу игрока в Facebook.
Детали
В финальном противостоянии "Перуджа" Плотницкого, который является капитаном сборной Украины, одолела "Трентино" со счетом 3:1. После победы Плотницкий взял с собой украинский флаг, демонстрировал его публике, а также сфотографировался с украинским флагом и выигранным кубком.
Цитата
"Мы выиграли Кубок Италии. Я посвящаю эту победу всем украинцам, которые сейчас защищают нашу страну! Эта
победа для Украины. Италия с нами. Мы победим, все будет Украина", - написал Плотницкий в своем
Facebook.
Справка
С 2017 по 2019 годы Плотницкий выступал за "Милан", с которым выиграл Кубок вызова ЕКВ и после этого уже в третий раз стал обладателем Кубка Италии. Также "Перуджа" сейчас идет лидером чемпионата Италии (опережает ближайшего конкурента "Лубе Чивитанову" на 10 очков).
Кроме того, клуб должен был встретиться с питерским "Зенитом" в 1/4 финала Лиги чемпионов, но из-за исключения российских клубов из турнира"Перуджа" автоматически стала полуфиналистом самых престижных европейских соревнований Европы.
Напомним
Международная федерация волейбола отобрала у России проведение чемпионата мира.