Посвятил победу защитникам страны: украинский волейболист стал обладателем Кубка Италии

Детали

В финальном противостоянии "Перуджа" Плотницкого, который является капитаном сборной Украины, одолела "Трентино" со счетом 3:1. После победы Плотницкий взял с собой украинский флаг, демонстрировал его публике, а также сфотографировался с украинским флагом и выигранным кубком.

Цитата

"Мы выиграли Кубок Италии. Я посвящаю эту победу всем украинцам, которые сейчас защищают нашу страну! Эта

победа для Украины. Италия с нами. Мы победим, все будет Украина", - написал Плотницкий в своем

Facebook.

Справка

С 2017 по 2019 годы Плотницкий выступал за "Милан", с которым выиграл Кубок вызова ЕКВ и после этого уже в третий раз стал обладателем Кубка Италии. Также "Перуджа" сейчас идет лидером чемпионата Италии (опережает ближайшего конкурента "Лубе Чивитанову" на 10 очков).

Кроме того, клуб должен был встретиться с питерским "Зенитом" в 1/4 финала Лиги чемпионов, но из-за исключения российских клубов из турнира"Перуджа" автоматически стала полуфиналистом самых престижных европейских соревнований Европы.

Напомним

Международная федерация волейбола отобрала у России проведение чемпионата мира.