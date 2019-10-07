Пристайко розповів про координацію протидії російської агресії з ЄС

"Ми координуємо з партнерами наші спільні дії. Я буду в понеділок зустрічатись з усіма міністрами закордонних справ ЕС. Ми обговоримо наші майбутні плани, наші спільні дії щодо того, що ми збираємось досягти", - відповів він на питання про те, чи має Україна координацію з ЄС щодо припинення агресії Росії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наступного тижня має відвідати Латвію.