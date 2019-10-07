Пристайко рассказал о координации противодействия российской агрессии с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Украина координирует совместные действия по России с европейскими партнерами. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент УНН.
"Мы координируем с партнерами наши совместные действия. Я буду в понедельник встречаться со всеми министрами иностранных дел ЕС. Мы обсудим наши будущие планы, наши совместные действия относительно того, что мы собираемся достичь", - ответил он на вопрос о том, имеет ли Украина координацию с ЕС о прекращении агрессии России.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе должен посетить Латвию.