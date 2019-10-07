Зеленський здійснить візит до Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня має відвідати Латвію.
Про це заявив Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсем, передає кореспондент УНН.
"Ми мали змогу поговорити сьогодні і тет-а-тет, і з нашими делегаціями, обговорити всі наші питання, зокрема, найближчим часом плануємо візит президента Зеленського до Риги", - сказав міністр.
З його слів, подорож, скоріш за все, відбудеться "наступного тижня".
Нагадаємо, у жовтні Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Японії.