Зеленский совершит визит в Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе должен посетить Латвию.
Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсем, передает корреспондент УНН.
"Мы имели возможность поговорить сегодня и тет-а-тет, и с нашими делегациями, обсудить все наши вопросы, в частности, в ближайшее время планируем визит президента Зеленского в Ригу", - сказал министр.
По его словам, путешествие, скорее всего, состоится "на следующей неделе".
Напомним, в октябре Президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить визит в Японию.