Зеленский совершит визит в Латвию

"Мы имели возможность поговорить сегодня и тет-а-тет, и с нашими делегациями, обсудить все наши вопросы, в частности, в ближайшее время планируем визит президента Зеленского в Ригу", - сказал министр.

По его словам, путешествие, скорее всего, состоится "на следующей неделе".

Напомним, в октябре Президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить визит в Японию.