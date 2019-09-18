У жовтні Зеленський поїде до Японії, а в 2020 році здійснить "турне" по Латинській Америці – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У жовтні Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Японії, де зустрінеться, в тому числі, з лідерами інших азійських країн, а в наступному році планує здійснити “турне” по країнах Латинської Америки. Про це заявив представник Офісу Президента, який відповідає за зовнішню політику, Ігор Жовква під час спільного засідання парламентських Комітетів з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає кореспондент УНН.
“22 жовтня планується візит Президента до Японії на подію інтронізації нового імператора. Цей візит буде використано і для зустрічі з керівництвом Японії, з Прем’єр-міністром, і для зустрічі з лідерами інших країн, які будуть присутні на цьому заході — а там очікується багато країн”, — зазначив Жовква.
За його словами, Офіс Президента має намір планувати візити до азійських країн, де, в тому числі, знаходяться стратегічні ринки України.
При цьому він додав, що також в 20-му році ОП буде планувати “турне” по Латинській Америці — Бразилії, Аргентині, Чилі, Перу тощо.
“Латиноамериканський напрямок отримає увагу з боку Президента в 20-му році”, — підкреслив чиновник.
Також, за його словами, планується активізувати відносини з африканськими країнами. “Можливо, буде активізація відносин з країнами і цього напрямку”, — додав він.
Нагадаємо, раніше в Офісі голови держави повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський дійсно може здійснити свій перший візит до Японії в жовтні поточного року.