У жовтні Зеленський поїде до Японії, а в 2020 році здійснить "турне" по Латинській Америці – ОП

КИЇВ. 18 вересня. УНН. У жовтні Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Японії, де зустрінеться, в тому числі, з лідерами інших азійських країн, а в наступному році планує здійснити “турне” по країнах Латинської Америки. Про це заявив представник Офісу Президента, який відповідає за зовнішню політику, Ігор Жовква під час спільного засідання парламентських Комітетів з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає кореспондент УНН.