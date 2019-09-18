В октябре Зеленский поедет в Японию, а в 2020 году осуществит "турне" по Латинской Америке - ОП

“22 октября планируется визит Президента в Японию на событие интронизации нового императора. Этот визит будет использован и для встречи с руководством Японии, с Премьер-министром, и для встречи с лидерами других стран, которые будут присутствовать на этом мероприятии — а там ожидается много стран”, — отметил Жовква.

По его словам, Офис Президента намерен планировать визиты в азиатские страны, где, в том числе, находятся стратегические рынки Украины.

При этом он добавил, что также в 20-м году ОП будет планировать “турне” по Латинской Америке — Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и др.

“Латиноамериканское направление получит внимание со стороны Президента в 20-м году”, — подчеркнул чиновник.

Также, по его словам, планируется активизировать отношения с африканскими странами. “Возможно, активизация отношений со странами и этого направления”, — добавил он.

Напомним, ранее в Офисе главы государства сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский действительно может осуществить свой первый визит в Японию в октябре текущего года.