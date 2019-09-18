В октябре Зеленский поедет в Японию, а в 2020 году осуществит "турне" по Латинской Америке - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В октябре Президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить визит в Японию, где встретится, в том числе, с лидерами других азиатских стран, а в следующем году планирует осуществить “турне” по странам Латинской Америки. Об этом заявил представитель Офиса Президента, который отвечает за внешнюю политику, Игорь Жовква во время совместного заседания парламентских комитетов по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает корреспондент УНН.
“22 октября планируется визит Президента в Японию на событие интронизации нового императора. Этот визит будет использован и для встречи с руководством Японии, с Премьер-министром, и для встречи с лидерами других стран, которые будут присутствовать на этом мероприятии — а там ожидается много стран”, — отметил Жовква.
По его словам, Офис Президента намерен планировать визиты в азиатские страны, где, в том числе, находятся стратегические рынки Украины.
При этом он добавил, что также в 20-м году ОП будет планировать “турне” по Латинской Америке — Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и др.
“Латиноамериканское направление получит внимание со стороны Президента в 20-м году”, — подчеркнул чиновник.
Также, по его словам, планируется активизировать отношения с африканскими странами. “Возможно, активизация отношений со странами и этого направления”, — добавил он.
Напомним, ранее в Офисе главы государства сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский действительно может осуществить свой первый визит в Японию в октябре текущего года.