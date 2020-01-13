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Пристайко на два дні поїхав з візитом до Сінгапуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуває з візитом в Республіці Сінгапур. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС України.

"13-14 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з офіційним візитом в Республіці Сінгапур, у межах якого передбачені зустрічі з сінгапурським керівництвом, представниками ділових кіл, експертами та політологами", - йдеться у повідомленні.

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У межах візиту Вадим Пристайко, як вказано, проведе конференцію послів України у державах Південно-Східної Азії.

Українські Національні Новини

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