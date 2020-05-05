Приріст інфікованих коронавірусом на Черкащині незначний - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За добу на Черкащині виявлено два нові випадки інфікування коронавірусом і загалом їх кількість становить 314. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
"За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на COVID-19, який проводиться фахівцями ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомляємо, що в області зареєстровано 314 випадків коронавірусної інфекції, 9 хворих померло та 66 одужали.
Захворювання зареєстровані на 18 адмінтериторіях у м. Черкаси, Cміла, Умань, у Золотоноському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському районах", - йдеться у повідомленні.
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Повідомляється, що за добу досліджено 155 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом "пневмонія", а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.
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Тим часом, нагадаємо, черкаські благодійники продовжують забезпечувати медиків усім необхідним. Черкаська обласна, міська інфекційна та центральна районна лікарні днями повторно отримали допомогу на загальну суму понад 2,4 млн грн від агрохолдингу МХП та їх Благодійної організації "Благодійний фонд МХП-Громаді".
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