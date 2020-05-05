Прирост инфицированных коронавирусом в Черкасской области незначительный - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За сутки в Черкасской области выявлено два новых случая инфицирования коронавирусом и общее их количество составляет 314. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости COVID-19, который проводится специалистами ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Минддрава Украины" сообщаем, что в области зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции, 9 больных умерло и 66 выздоровели.
Заболевание зарегистрировано на 18 админтерритория в г. Черкассы, Cмила, Умань, в Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах" , - говорится в сообщении.
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Сообщается, что за сутки исследовано 155 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом "пневмония", а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
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Между тем, напомним, черкасские благотворители продолжают обеспечивать медиков всем необходимым. Черкасская областная, городская инфекционная и центральная районная больницы на днях повторно получили помощь на общую сумму более 2,4 млн грн от агрохолдинга МХП и их благотворительной организации "Благотворительный фонд "МХП-Громаді".
Справка УНН: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк.