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Приплив біженців з України здатний зменшити дефіцит робочої сили в єврозоні – Європейський центробанк

Приплив біженців з України здатний зменшити дефіцит робочої сили в єврозоні – Європейський центробанк

Київ • УНН

 • 181377 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Приплив українських біженців до Європейського Союзу може поступово зменшити дефіцит робочої сили в єврозоні, оскільки деякі з них, ймовірно, залишаться тут на постійне місце проживання. Такого висновку дійшов Європейський центральний банк, сказано у публікації ЄЦБ від понеділка, передає УНН.

Цитата

“У цілому очікується, що приплив українських біженців призведе до поступового збільшення чисельності робочої сили в єврозоні. Відповідно до всіх припущень, докладно описаних досі, розрахунки, зроблені методом „back-of-an-en-velope“, вказують на середнє збільшення робочої сили єврозони на 0,2% — 0,8% у середньостроковій перспективі”, — сказано в звіті.

Деталі

Як зазначається, цей показник “відповідає збільшенню кількості робочої сили в єврозоні на 0,3-1,3 мільйона осіб внаслідок української кризи біженців”.

За рекордно низького рівня безробіття єврозона бореться з дефіцитом робочої сили, що зростає, і приплив біженців може “трохи послабити” напруженість на ринку праці, вважають у ЄЦБ. Проте працевлаштування може бути складним через адміністративні бар'єри.

Нагадаємо

За сто днів повномасштабної війни, яку почала росія проти України, майже 14 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки.

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