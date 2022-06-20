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Приток беженцев из Украины способен уменьшить дефицит рабочей силы в еврозоне – Европейский центробанк

Приток беженцев из Украины способен уменьшить дефицит рабочей силы в еврозоне – Европейский центробанк

Киев • УНН

 • 181373 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Приток украинских беженцев в Европейский Союз может постепенно уменьшить дефицит рабочей силы в еврозоне, поскольку некоторые из них вероятно, останутся здесь на постоянное место жительства. К такому выводу пришел Европейский центральный банк, сказано в публикации ЕЦБ от понедельника, передает УНН.

Цитата

“В целом, ожидается, что приток украинских беженцев приведет к постепенному увеличению численности рабочей силы в еврозоне. В соответствии со всеми предположениями, подробно описанными до сих пор, расчеты, сделанные методом „back-of-an-en-velope“, указывают на среднее увеличение рабочей силы еврозоны на 0,2% — 0,8% в среднесрочной перспективе”, — сказано в отчете.

Детали

Как отмечается, этот показатель “соответствует увеличению численности рабочей силы в еврозоне на 0,3-1,3 миллиона человек в результате украинского кризиса беженцев”.

При рекордно низком уровне безработицы еврозона борется с растущим дефицитом рабочей силы, и приток беженцев может “немного ослабить” напряженность на рынке труда, считают в ЕЦБ. Однако трудоустройство может оказаться сложным из-за административных барьеров.

Напомним

За сто дней полномасштабной войны, которую начала россия против Украины, почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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