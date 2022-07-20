"Принцип взаємності": Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною

Цитата

"Сирійська Арабська Республіка вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на рішення уряду України з цього приводу", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У МЗС Сирії також зазначили, що український уряд практично розірвав відносини з їхньою країною у 2018 році, коли відмовив у продовженні посвідки на проживання сирійським дипломатам, які працюють у посольстві у Києві.

Нагадаємо

30 червня Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у відповідь на визнання псевдореспублік в ОРДЛО.