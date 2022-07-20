"Принцип взаємності": Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сирія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною у відповідь на аналогічне рішення Києва. Про це із посиланням на джерело в МЗС Сирії повідомило агентство SANA, інформує УНН.
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"Сирійська Арабська Республіка вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на рішення уряду України з цього приводу", – ідеться у повідомленні.
Додамо
У МЗС Сирії також зазначили, що український уряд практично розірвав відносини з їхньою країною у 2018 році, коли відмовив у продовженні посвідки на проживання сирійським дипломатам, які працюють у посольстві у Києві.
Нагадаємо
30 червня Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у відповідь на визнання псевдореспублік в ОРДЛО.