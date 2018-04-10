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Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від весільних подарунків

Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від весільних подарунків

Київ • УНН

 • 13023 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл закликали громадськість не надсилати їм весільних подарунків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іndependent.

Натомість закохані склали список з 7 благодійних організацій, у які можна переказати гроші і таким чином поздоровити їх з весіллям.

Пара обрала благодійні фонди, що займаються проблемами, до яких вони самі небайдужі, включаючи спорт, боротьбу за права жінок, турботу про морське узбережжя і навколишнє середовище, життя безпритульних, ВІЛ і збройні сили.

Повний список благодійних організацій включає: CHIVA (Children's HIV Association), Crisis, Myna Mahila Foundation, Scotty's Little Soldiers, Street Games, Surfers Against Sewage, The Wilderness Foundation UK.

Відмітимо, що така заява не є новиною для королівської сім’ї: у 2011 році на весіллі принца Вільяма і Кейт Мідлтон пара зібрала 1 мільйон фунтів стерлінгів для 26 благодійних організацій.

Як повідомляв УНН, у весільному букеті Меган Маркл будуть використані сезонні квіти, зокрема півонії і садові троянди.

 

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