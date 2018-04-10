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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

Киев  •  УНН

 • 13022 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл призвали общественность не присылать им свадебных подарков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Іndependent.

Влюбленные составили список из 7 благотворительных организаций, в которые можно перевести деньги и таким образом поздравить их со свадьбой.

Пара выбрала благотворительные фонды, занимающиеся проблемами, к которым они сами неравнодушны, включая спорт, борьбу за права женщин, заботу о морском побережье и окружающую среду, жизнь бездомных, ВИЧ и вооруженные силы.

Полный список благотворительных организаций включает: CHIVA (Children's HIV Association), Crisis, Myna Mahila Foundation, Scotty's Little Soldiers, Street Games, Surfers Against Sewage, The Wilderness Foundation UK.

Отметим, что такое заявление не является новостью для королевской семьи: в 2011 году на свадьбе принца Уильяма и Кейт Мидлтон пара собрала 1000000 фунтов стерлингов для 26 благотворительных организаций.

Как сообщал УНН, в свадебном букете Меган Маркл будут использованы сезонные цветы, в частности пионы и садовые розы.

 

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