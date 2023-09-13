Примусова паспортизація на окупованих територіях: мешканцям без паспорту рф відмовляють у наданні медичних послуг

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“Наразі на загарбаних землях півдня й сходу України ворог здійснює підготовчі заходи до примусової мобілізації. Заради цього окупантам необхідно наростити темпи паспортизації місцевого населення. Так, окупанти почали відмовляти місцевим у наданні меддопомоги без наявності медичного страхування. Останнє можна отримати лише з російським паспортом. За планом москви усі мешканці ТОТ мають отримати поліси до 31 кінця поточного року”, - йдеться у повідомлені.

Крім того, окупаційні адміністрації вже вимагають від підприємств у регіоні надати інформацію про працівників, які не мають страхування. За невиконання вимоги вони погрожують штрафами.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що окупанти заборонили навчатися старшокласникам, в яких немає російського паспорту.