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Принудительная паспортизация на оккупированных территориях: жителям без паспорта рф отказывают в предоставлении медицинских услуг

Киев • УНН

 • 220576 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины отказывают людям в медицинской помощи без российского паспорта. А от предприятий требуют предоставить перечень работников, которые не имеют страхования. Это является частью подготовки к принудительной мобилизации местного населения, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Цитата

“Сейчас на захваченных землях юга и востока Украины враг осуществляет подготовительные мероприятия к принудительной мобилизации. Ради этого оккупантам необходимо нарастить темпы паспортизации местного населения. Так, оккупанты начали отказывать местным в предоставлении медпомощи без наличия медицинского страхования. Последнее можно получить только с российским паспортом. По плану москвы все жители ВОТ должны получить полисы до 31 конца текущего года”, - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупационные администрации уже требуют от предприятий в регионе предоставить информацию о работниках, которые не имеют страхования. За невыполнение требования они угрожают штрафами.

Напомним

Ранее сообщалось, что оккупанты запретили учиться старшеклассникам, у которых нет российского паспорта.

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