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“Сейчас на захваченных землях юга и востока Украины враг осуществляет подготовительные мероприятия к принудительной мобилизации. Ради этого оккупантам необходимо нарастить темпы паспортизации местного населения. Так, оккупанты начали отказывать местным в предоставлении медпомощи без наличия медицинского страхования. Последнее можно получить только с российским паспортом. По плану москвы все жители ВОТ должны получить полисы до 31 конца текущего года”, - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупационные администрации уже требуют от предприятий в регионе предоставить информацию о работниках, которые не имеют страхования. За невыполнение требования они угрожают штрафами.

Напомним

Ранее сообщалось, что оккупанты запретили учиться старшеклассникам, у которых нет российского паспорта.