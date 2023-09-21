Прикордонники знайшли в причепі вантажівки нелегалів, які намагались виїхати до Молдови

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"Під час огляду транспортного засобу на транзитній ділянці дороги «Маяки – Удобне» прикордонники виявили 6 чоловіків, які планували незаконно потрапити до Молдови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знайшовши «перевізників» через закритий телеграм-канал, чоловіки прибули до Одеси, де їх зустріли та сховали в причепі вантажівки. Організатор здійснював супровід на легковому автомобілі. Попри «незручності» така поїздка коштувала 4–5 тисяч.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, кількість незаконних перетинів кордону не зменшується. Щодня затримують близько 20-30 осіб, найбільше ловлять на кордоні з Румунією та Молдовою, повідомив під час телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, фіксуються незаконні спроби перетину кордону і по пунктах пропуску, коли особи на легальних каналах намагаються використати підробні документи. Держприкордонслужба, в тому числі із правоохоронними органами, викрила 220 злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб через кордон.

За словами народного депутата Давида Арахамії, українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.

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