Пограничники нашли в прицепе грузовика нелегалов, которые пытались выехать в Молдову

Детали

"Во время осмотра транспортного средства на транзитном участке дороги «Маяки – Удобное» пограничники обнаружили 6 мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдову", - говорится в сообщении.

Отмечается, что найдя «перевозчиков» через закрытый телеграмм-канал, мужчины прибыли в Одессу, где их встретили и спрятали в прицепе грузовика. Организатор осуществлял сопровождение на легковом автомобиле. Несмотря на «неудобства» такая поездка стоила 4–5 тысяч.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, количество незаконных пересечений границы не уменьшается. Ежедневно задерживают около 20-30 человек, больше всего ловят на границе с Румынией и Молдовой, сообщил во время телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, фиксируются незаконные попытки пересечения границы и по пунктам пропуска, когда лица на легальных каналах пытаются использовать поддельные документы. Госпогранслужба, в том числе с правоохранительными органами, разоблачила 220 преступных групп, которые занимались незаконной переправкой лиц через границу.

По словам народного депутата Давида Арахамии, украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять тысяч евро за "билет" в Румынию: на границе задержали мужчин, которые убегали от мобилизации