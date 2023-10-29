Прикордонники збили літак рф поблизу Авдіївки - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в коментарі УНН, що підрозділам Державної прикордонної служби, у складі Сил оборони України вдалося збити російський літак на Авдіївському напрямку.
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«Сьогодні розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу поцілив у ворожий бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25. Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм»,- повідомив Андрій Демченко.
Нагадаємо
Нещодавно бійці прикордонної служби України знешкодили два російських безпілотники, що атакували позиції українських захисників на Запорізькому напрямку.
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