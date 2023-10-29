Пограничники сбили самолет рф вблизи Авдеевки - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил в комментарии УНН, что подразделениям Государственной пограничной службы, в составе Сил обороны Украины удалось сбить российский самолет на Авдеевском направлении.
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«Сегодня расчет ПЗРК пограничного подразделения попал во вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25. Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом», - сообщил Андрей Демченко.
Напомним
Недавно бойцы пограничной службы Украины обезвредили два российских беспилотника, атаковавших позиции украинских защитников на Запорожском направлении.
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