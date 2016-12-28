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Прикордонники затримали в "Жулянах" чоловіка, якого розшукував Інтерпол

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. В пункті пропуску “Жуляни” прикордонники затримали 25-річного чоловіка, який був оголошений у міжнародний розшук за 6 статтями Кримінального кодексу України. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

 

 

 

Під час заходів контролю на одного з пасажирів, які прилетіли із Мінська, спрацювала база даних Інтерполу.

Прикордонники встановили, що 25-річний громадянин України значиться у міжнародному розшуку з метою арешту для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів, серед яких сексуальне насилля, нанесення тілесних ушкоджень, умисне нанесення шкоди природо-заповідному фонду держави.

За вказані злочини громадянину України загрожує ув’язнення до 12 років. Наразі затриманого передано співробітникам Солом’янського ВП ГУНП України в Києві.

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