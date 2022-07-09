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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 9228 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 57575 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 104934 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 156874 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 155995 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 161992 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 142313 перегляди

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Прикордонники виявили заміновану дорогу до Харкова

Прикордонники виявили заміновану дорогу до Харкова

Київ • УНН

 • 252285 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Прикордонники виявили заміновану дорогу, що веде до Харкова. Про це інформує Державна прикордонна служба у Telegram, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що під час проведення контрдиверсійних заходів охоронці кордону виявили ознаки дистанційного мінування на дорозі, що веде до Харкова.

Під час огляду місцевості на ділянці виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Доповнення

Від початку військової агресії росії проти України працівники ДСНС розмінували 62 тисяч гектарів територій та вилучили більше 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з яких близько 2 тисяч бомб.

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