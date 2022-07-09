Прикордонники виявили заміновану дорогу до Харкова

Деталі

Повідомляється, що під час проведення контрдиверсійних заходів охоронці кордону виявили ознаки дистанційного мінування на дорозі, що веде до Харкова.

Під час огляду місцевості на ділянці виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Доповнення

Від початку військової агресії росії проти України працівники ДСНС розмінували 62 тисяч гектарів територій та вилучили більше 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з яких близько 2 тисяч бомб.