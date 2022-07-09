Пограничники обнаружили заминированную дорогу до Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Пограничники обнаружили заминированную дорогу, ведущую до Харькова. Об этом информирует Государственная пограничная служба в Telegram, передает УНН.
Детали
Сообщается, что во время проведения контрдиверсионных мероприятий охранники границы обнаружили признаки дистанционного минирования на дороге, ведущей в Харьков.
При осмотре местности на участке обнаружили 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.
Дополнение
С начала военной агрессии рф против Украины сотрудники ГСЧС разминировали 62 тысяч гектаров территорий и изъяли более 145 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 2 тысяч бомб.