Прикордонники виявили в "Жулянах" комплектуючі до авіатехніки
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. В міжнародному аеропорту “Київ” (Жуляни) прикордонники виявили 17 ящиків з комплектуючими до зброї та авіаційної техніки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Під час огляду багажного відділення літака, який здійснював рейс до Ірану, увагу прикордонного наряду привернули 17 ящиків із вантажем, що не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна.
Зі слів екіпажу, ящики, нібито, містять ремонтний комплект для літака та не обліковані у бортовому журналі через неуважність. Пприкордонники спільно із представниками митниці вирішили більш детально перевірити їх вміст.
Відтак, під час спільного огляду в 3-х ящиках виявлено комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу “Фагот”. У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків.
Наразі триває експертиза обладнання. За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів передбачених ст.201 (контрабанда) та ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.