Пограничники обнаружили в "Жулянах" комплектующие к авиатехнике

При осмотре багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, что не имели никаких товаросопроводительных документов и не были внесены до бортового журнала судна.

По словам экипажа, ящики, якобы, содержат ремонтный комплект для самолета и не учтены в бортовом журнале по невнимательности. Пограничники совместно с представителями таможни решили более детально проверить их содержимое.

Поэтому во время совместного осмотра в 3-х ящиках обнаружено комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". В остальных ящиков находились комплектующие к самолетам.

Сейчас продолжается экспертиза оборудования. По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в СБУ для регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст.201 (контрабанда) и ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.