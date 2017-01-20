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Пограничники обнаружили в "Жулянах" комплектующие к авиатехнике

Пограничники обнаружили в "Жулянах" комплектующие к авиатехнике

Киев • УНН

 • 9282 просмотра

КИИВ.20 января. УНН. В международном аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники обнаружили 17 ящиков с комплектующими к оружию и авиационной техники. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

При осмотре багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, что не имели никаких товаросопроводительных документов и не были внесены до бортового журнала судна.

По словам экипажа, ящики, якобы, содержат ремонтный комплект для самолета и не учтены в бортовом журнале по невнимательности. Пограничники совместно с представителями таможни решили более детально проверить их содержимое.

Поэтому во время совместного осмотра в 3-х ящиках обнаружено комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". В остальных ящиков находились комплектующие к самолетам.

Сейчас продолжается экспертиза оборудования. По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в СБУ для регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст.201 (контрабанда) и ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

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