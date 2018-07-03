Прикордонники вилучили понад 0,3 тонн контрабандної міді з Молдови

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КИЇВ. 3 липня. УНН. На кордоні з Молдовою прикордонники затримали іноземця із партією червоного металу. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

“Співробітники прикордонного відомства спільно з працівниками митної служби виявили транспортний засіб, у якому знаходилось схованих 300 кілограмів міді”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до пункту пропуску “Кучурган”, на в’їзд в Україну, на автомобілі “ВАЗ 2109” молдовської реєстрації прибув 30-річний громадянин Молдови. Зовнішній огляд автомобіля викликав підозру у правоохоронців Білгород-Дністровського загону. Тому було прийнято рішення здійснити поглиблену перевірку транспортного засобу, у ході якої спільна оглядова група знайшла спеціально обладнані сховки.

Під заднім сидінням, у спинках та в порожнинах для динаміків чоловік перевозив 308,6 кілограмів червоного металу схожого на мідь (дроти, обмотки різних приладів тощо) на загальну суму 73 тисячі гривень. Кольоровий метал водій мав намір доставити в Одесу, ймовірно для продажу.

Автомобіль та вантаж вилучено встановленим порядком.

Як повідомляв УНН, українець намагався перевезти понад 900 срібних прикрас до РФ.

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