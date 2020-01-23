Прикордонники не пустили в Україну трьох російських політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Ввечері, 22 січня, в столичних аеропортах “Бориспіль” та “Київ (Жуляни)” троє російських політиків не змогли перетнути український кордон, пише УНН з посиланням на пресслужбу ДПС України.
“Рейсом із Лондона у „Бориспіль“ прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни — „Єдиная Россия“, колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України „Про прикордонний контроль“ в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з „Борисполя“ у Німеччину”, — вказано у повідомленні.
У відомстві також додали, що: “Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску „Київ (Жуляни)“. Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів також представник „Єдиной России“, інший — компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Наразі їх повернуто зворотним рейсом”.
Нагадаємо, Україна за рік не пустила понад 7,3 тис. росіян з забороною на в’їзд.