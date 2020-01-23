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Пограничники не пустили в Украину трех российских политиков

Киев • УНН

 • 12725 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Вечером, 22 января, в столичных аэропортах “Борисполь” и “Киев (Жуляны)” трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.

Пограничники не пустили в Украину трех российских политиков

“Рейсом из Лондона в „Борисполь“ прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны — „Единая Россия“, бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины „О пограничном контроле“ в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из „Борисполя“ в Германию”, — указано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что: “Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска „Киев (Жуляны)“. Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель „Единой России“, другой — компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом”.

Напомним, Украина за год не пустила более 7,3 тыс. россиян с запретом на въезд.

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