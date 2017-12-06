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Прикордонники не пустили до України грузинських журналістів

Прикордонники не пустили до України грузинських журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У середу зранку прикордонники відмовили у в’їзді в Україну журналістам кількох грузинських телеканалів. Про це повідомляє “Перший канал Грузії”, передає УНН.

За інформацією телеканалу, у в’їзді було відмовлено трьом співробітникам — журналісту Соломії Кокіашвілі, оператору Зазі Шуквані та техніку Левану Гулбані.

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Зранку прикордонники в аеропорту “Бориспіль” спочатку затримали журналістів на кілька годин, а потім відмовили їм у вїзді в країну, зазначили в “Першому каналі”.

Як повідомляв УНН, російського журналіста не пустили в Молдову.

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