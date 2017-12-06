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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 89336 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108783 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110102 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129017 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106109 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Пограничники не пустили в Украину грузинских журналистов

Пограничники не пустили в Украину грузинских журналистов

Киев  •  УНН

 • 10631 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В среду утром пограничники отказали во въезде в Украину журналистам нескольких грузинских телеканалов. Об этом сообщает "Первый канал Грузии", передает УНН.

По информации телеканала, во въезде было отказано трем сотрудникам - журналисту Соломии Кокиашвили, оператору Зази Шуквани и технику Левана Гулбани.

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Утром пограничники в аэропорту "Борисполь" сначала задержали журналистов на несколько часов, а потом отказали им в въезде в страну, отметили в "Первом канале".

Как сообщал УНН, российского журналиста не пустили в Молдову.

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