Пограничники не пустили в Украину грузинских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В среду утром пограничники отказали во въезде в Украину журналистам нескольких грузинских телеканалов. Об этом сообщает "Первый канал Грузии", передает УНН.
По информации телеканала, во въезде было отказано трем сотрудникам - журналисту Соломии Кокиашвили, оператору Зази Шуквани и технику Левана Гулбани.
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Утром пограничники в аэропорту "Борисполь" сначала задержали журналистов на несколько часов, а потом отказали им в въезде в страну, отметили в "Первом канале".
Как сообщал УНН, российского журналиста не пустили в Молдову.