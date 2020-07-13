Прикордонники на Закарпатті виявили в черевиках чоловіка метамфетамін

“25-річний чоловік на автомобілі Volkswagen чеської реєстрації прямував через пункт пропуску “Тиса” з Угорщини в Україну. В пункті пропуску прикордонники Чопського загону прийняли рішення перевірити транспортний засіб ретельніше. До поглибленого огляду залучили також представників прикордонного оперативно-розшукового підрозділу та “ДОЗОРу”. Під час процедури прикордонно-митного контролю правоохоронці виявили у черевиках 25-річного українця наркотичний "наповнювач". Виявилося, що молодик сховав у взутті згорток з метамфетаміном, а також пристрій для вживання наркотичної речовини”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що про знахідку прикордонники одразу повідомили співробітників Служби безпеки України та Національної поліції.

Нагадаємо, в Україні викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка реалізовувала амфетамін в Україні та за кордоном. Так, під час проведення обшуків вилучено понад 3 тонни прекурсорів, близько 1 кг амфетаміну та вогнепальну зброю.